Hastanede gebe okulu açıldı

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan'ın gayretleri ve yapılan çalışmaları hızlandırmaları sonucunda açılan gebe okulu kısa zaman içerisinde yoğun ilgi ile karşılaşması bekleniliyor. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek-2 (Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) binası içerisinde özel olarak dizayn edilen gebe okulunun yapılan açılış sonrası hizmete girdi.

Anne adaylarının çok iyi istifade edeceğini belirten Başhekim Fatih Doğan, “Gebeleri doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve böyle bir süreçte onların en çok ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisi ve duygu, durum açısından iletişim sağlanması amacıyla hastanemiz bünyesinde gebe okulu açılmıştır. Gebe okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.