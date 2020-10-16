İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastaneden kaçan korona hastası minibüste yakalandı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçan bir korona virüs hastası, polis ekiplerince yolcu minibüsünde yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tanısı konulan Ş.A. (80), hastaneden kaçarak yolcu minibüsüne bindi. Durumu fark eden Ş.A.'nın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ş.A.'nın yalnız olduğu minibüs Mehmet Akif Mahallesi'nde durduruldu. Polis ekiplerince durdurulan minibüsteki Ş.A. için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.A., tedavisi yapılmak üzere yeniden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.