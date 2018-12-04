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Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ahırda kendisini tavana asarak intihar teşebbüsünde bulunan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ahırda kendisini tavana asarak intihar teşebbüsünde bulunan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, önceki gün Gölbaşı ilçesine bağlı Savran Köyünde ikamet eden Sevim S. (42), bilinmeyen nedenlerden dolayı kendisini ahırda iple tavana asarak intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Sevim S., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sevim S.'nin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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