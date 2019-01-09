Hastaya giden ambulans mahsur kaldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hastaya giden ambulans yoğun kar yaşı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde Emin Ağ ve Mehmet Aydoğdu akşam saatlerinde rahatsızlandı. Boğaz ve baş ağrısı olan hastalar için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri her iki hastaya ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emin Ağ ve Mehmet Aydoğdu ambulansa alınarak Sincik Devlet Hastanesine götürmek üzere yola çıktı.

Sağlık ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sincik Yarpuzlu kara yolu 3. kilometresinde yolda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan sağlık ekiplerinin yardımına Sincik Belediyesine bağlı ekipler yetişti. Belediye ait iş makinesi tarafından kapanan yol açılarak, sağlık ekipleri ve hastalar kurtarıldı. Her iki hastada Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.