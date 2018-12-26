Hastaya giden sağlık ekiplerine kar engeli

Adıyaman'da hastaya giden 112 Acil Sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezine bağlı acil sağlık ekipleri, ilçeye bağlı Yarpuzlu köyünde karın ağrısı şikayeti bulunan Yüksel B.'ye müdahale etmek için yola çıktı. Ekipler Yarpuzlu köyü yakınlarında yağan kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı iş makinelerinin yaptığı yol açma çalışmaları sonrası yola devam etti. Hastaya ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüksel B.'yi Sincik İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yüksel B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.