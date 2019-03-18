İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastaya paletli ambulans yetişti

Adıyaman’ın Sincik İlçesine bağlı Arıkonak Köyü’nde tipi nedeniyle araçta mahsur kalan hastaya paletli ambulans yetişti.

Adıyaman'ın Sincik İlçesine bağlı Arıkonak Köyü'nde tipi nedeniyle araçta mahsur kalan hastaya paletli ambulans yetişti.


Adıyaman'ın Sincik İlçesine bağlı Arıkonak Köyünde yoğun tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Araçta bulunan Nurcan Gülünç (30) isimli vatandaşın şiddetli karın ağrısı şikayetiyle 112'ye gelen ihbar neticesinde İl özel idare ekipleri, paletli ambulans ve jandarma olay yerine yönlendirildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma neticesinde yol açılarak hastaya paletli ambulans ile ulaşıldı.


Hastanın ilk müdahalesi paletli ambulansta yapılarak, Sincik Devlet Hastanesi' ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.