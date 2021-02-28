İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatalı araç parklara geçit yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor.


Kent merkezinde trafik akışında aksamaların yaşanmaması, sürücülerin cadde ve sokaklarda rahatlıkla geçebilmeleri adına Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sıklıkla sürdürülüyor.


Park yasağı uyarı levhalarına rağmen kurallara uymayarak araçlarını gelişi güzel park eden ve trafikte aksaklıkların olmasına neden olan araç sürücüleri hakkında cezai işlem uygulanıyor. Polis ekipleri uyarılara aldırış etmeyen araç sürücülerine 144 TL para cezası uyguluyor.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.