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Hatalı parklara sürücülerden tepki

Adıyaman Valiliği Turgut Reis Caddesi üzerinde yapılan hatalı parklar diğer sürücülerin tepkisine neden oluyor.


Turgut Reis Caddesi üzerindeki park alanına nizami olarak park eden araçların çıkmasına engel olacak şekilde park eden sürücülere diğer sürücüler tepki gösteriyor. Trafik polisleri tarafından daha önce defalarca cezai işlem uygulanan park alanında sürücüler yine park kurallarına uymuyor. İkili hatta üç sıralı parklar nedeniyle diğer araçlar park alanından çıkamıyor.


Araçlarını park ettikleri yerden çıkartamayan sürücüler, “Park yaparken diğer sürücülerin de düşünülmesi gerekiyor. Acil işi olan bir sürücü buradan aracını çıkartamaz. İllaki polisin bu araçları çekiciyle çektirmesi gerekmiyor. İnsanın kendisinin bunu düşünmesi gerekiyor” diye tepki gösterdi.

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