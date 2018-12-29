Hatim yapan gençlere hediyeler verildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde hatimlerini tamamlayan hafız adaylarına hediyeleri verilerek hatim tatlısı ikram edildi.

Samsat İlçe Müftülüğünün öncülüğünde, Samsat İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan 15 kişilik hafızlık sınıfında, en erken hatim yapan Esila Ercemal ile Seyit Sonuç isimli iki öğrenciye birer adet tablet hediye edildi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat İlçe Müftüsü Metin Kara, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Ekinci ile Kuran Kursu Öğretmenleri Ömer Ünsal ve Osman Aktaş'ın katılımlarıyla öğrencilerin tekbir ve salavat getirmeleri ile hatim tatlısı dağıtıldı.

Burada öğrencilere hitap eden Samsat Müftüsü Metin Kara, ilim öğrenmenin dinimizdeki önemini ayet ve hadisler ile açıklayarak, hafızların cennet ile müjdelendiklerini ifade etti.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise yaptığı açıklamada, öğrencilerin diğer sınıflardaki arkadaşlarının aldıkları derslerin tamamını aldıklarını buna ek olarak hafızlık çalıştıklarını ifade ederek kendilerini tebrik etti.

Kaymakam Yıldız, "İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde oluşturulan hafızlık sınıfında, depremin getirdiği zor şartlara rağmen büyük bir özveri ile öğrencilerimiz çalışmaktadırlar. Bizlere düşen görev bu öğrencilerimizi motive etmek ve imkanlar dahilinde en iyi şartları temin etmektir. Gerek ilçe Müftülüğümüz gerekse de okul idaresini özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Öğrencilerimiz ve ailelerini de ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.