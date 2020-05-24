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Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Adıyaman’da, 2.

Adıyaman'da, 2.kattan havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden Yunus Ödemiş, ikamet ettiği evin 2.katında havalandırma boşluğuna baktığını esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan Ödemiş, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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