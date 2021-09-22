İhlas Haber Ajansı

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Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Ziraat Odası Başkanlığı yakınlarında bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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