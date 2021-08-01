Havalandırmaya düşen kedi kurtarıldı

Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yavru kedi düştüğü havalandırma boşluğundan çıkarılarak kurtarıldı.

Kedi, karnının doyurulmasının ardından serbest bırakıldı.