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Havalandırmaya düşen yavru güvercin kurtarıldı

Adıyaman’da, havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da, havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Yenisanayi Mahallesinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru güvercini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yavru güvercin bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden yuvasına konuldu.


Ekipler yavru güvercinin bir daha düşmemesi için yuvayı güvenli hale getirdi.

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