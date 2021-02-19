Havzalara göre desteklenecek ürünler belli oldu

2021 yılında Adıyaman il ve ilçeler bazında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen ürünler açıklandı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile hangi ilçede hangi ürünün bu kapsamda destekleneceğinin tablosunu sundu.

Besni ilçesinde arpa, buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), mercimek, nohut, tritikale, yem bitkileri, zeytin-zeytin yağı, patates, Çelikhan ilçesinde arpa, buğday, mısır (dane), kuru fasulye, yem bitkileri, Gerger ilçesinde arpa, buğday, nohut, yem bitkileri, zeytin-zeytin yağı, Gölbaşı ilçesinde arpa, buğday, mısır (dane), mercimek, nohut, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, zeytin-zeytin yağı, Kahta ilçesinde arpa, buğday, pamuk (kütlü), mercimek, nohut, tritikale, yem bitkileri, zeytin-zeytin yağı, Merkez ilçede arpa, buğday, mısır (dane), pamuk (kütlü), mercimek, nohut, tritikale, yem bitkileri, zeytin-zeytin yağı, Samsat ilçesinde arpa, buğday, pamuk (kütlü), mercimek, nohut, yem bitkileri, zeytin-zeytin yağı, Sincik ilçesinde arpa, buğday, mısır (dane), nohut, yem bitkileri, Tut ilçesinde arpa, buğday, pamuk (kütlü), nohut, yem bitkileri, zeytin-zeytin yağı desteklenecek.