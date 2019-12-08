Hayatını kaybeden hayvan sever Murtaza'nın anısına mama dağıtıldı

Adıyaman'da, kanser hastalığından hayatını kaybeden hayvan sever Murtaza Hazar'ın anısına hayvan severler sokak hayvanları için mama dağıtımı yaptı.

Kanser tedavisi gören Adıyaman Sokak Hayvanlarını Koruma Platformu Kurucusu 26 yaşındaki Murtaza Hazar, önceki hafta hayatını kaybetti. Sokak hayvanlarını korumak ve onlara yardımlarda bulunmak için sürekli çalışmalar içerisinde olan ve 26 yaşında kanser hastalığından hayatını kaybeden Murtaza Hazar için, Adıyaman'da toplandı. Hazar'ın ailesi ve yakınlarının da bulunduğu etkinlik kapsamında Demokrasi Parkında Sokak hayvanları için binlerce paket sokak hayvanları için mama ve kap dağıtıldı. Murtaza Hazar'ın anısına yapılan etkinlikte hayvan severler, paketleri ve kapları tek tek yoldan geçen vatandaşlara verdi.

Düzenlenen etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan platform üyesi Şükrü Aydın, “Sokak hayvanlarının sesi olmaya çalışan 26 yaşında kaybettiğimiz sevgili kardeşimiz, dostumuz Murtaza Hazar'ın vasiyetiydi bu. Hastalığını ve sonunu bildiği halde bize sürekli benim için üzülmeyin mama getirin, sokak hayvanlarına iyi bakın, lütfen sokak hayvanlarına yardımcı olun gibi bize bırakmış olduğu bu misyonu, bu bayrağı bizlerde hayatımızın sonuna kadar devam ettireceğiz. Şuanda yapmış olduğumuz etkinlikte bir nebze onun vaziyetiydi. Biz onun vasiyetini şuanda yerine getiriyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan hayvan sever Hüseyin Özçalgap ise konuşmasında, “ Murtaza kardeşimiz bugün dünya ahiri hayatında 26 yaşına kadar hem insanların hem de hayvanların her türlü sıkıntısında kendinden ödün vererek onların yardımlarına koşan bir insandı. Murtaza'ın ölümünde bizlerden isteyeceği en büyük şey olan sokak hayvanlarına yardım etkinliğiydi. Murtaza'mızı onurlandırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik” şeklinde konuştu.

Oğlunu kansere kurban veren Murtaza'nın annesi Hanım Hazar ise, “ Etkinliği yapanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür şeylerin devamını istiyorum. Herkese buradan teşekkür ederim. Severdi çok severdi, baya ilgiliydi. Bu dünyanın dilsiz canlıları diyordu” diye konuştu.

Etkinliğin Adıyaman merkez olmak üzere 9 ilde aynı saate hayvan severler tarafından yapıldığı da belirtildi.