Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Muzaffer Aydın, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Önceki gün özel aracı ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Köyü yakınlarında trafik kazası yapan ve hayatını kaybeden Polis Memuru Muzaffer Aydın'ın cenazesi Adıyaman'a getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Aydın'ın cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, emniyet teşkilatı, ailesi ve sevenleri katıldı.