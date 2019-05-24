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Haydar Karaaslan türküleriyle coşturdu

Adıyaman Belediyesi’nin Ramazan ayı programları çerçevesinde düzenlediği ‘Şehr-i Yaman’da Ramazan Etkinlikleri’ konserlerle devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'nin Ramazan ayı programları çerçevesinde düzenlediği ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' konserlerle devam ediyor.


Ramazan gecelerini coşkuya çeviren etkinliklere imza atan Adıyaman Belediyesi, mahalli sanatçı Haydar Karaaslan'nı hemşerileriyle buluşturdu.


‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' kapsamında sahne alan Adıyamanlı sanatçı Haydar Karaaslan'ı dinlemeye gelen yüzlerce hayranı, sanatçının söylediği türkülere eşlik etti.


Demokrasi Parkındaki program, Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü oyuncuları tarafından sahnelenen skeç ile başladı. Daha sonra sahneye çıkan Haydar Karaaslan, alanı dolduran hayranına türkülerini seslendirdi. Karaaslan'ı dinlemeye gelen hayranları sanatçıya türkülerinde eşlik ederken, minikler de söylenen hareketli parçalarda sahneye çıkarak oynadı. Oldukça coşkulu geçen konser sonunda Haydar Karaaslan'ı dinlemeye gelen vatandaşlar, sanatçıyı ve ekibini ayakta alkışladı.


Program sonunda Adıyaman Belediyesi Özel Kalem Müdürü İshak Yıldız, Haydar Karaaslan'a teşekkür ederek hediye ve plaket takdiminde bulundu.

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