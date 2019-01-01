Hayırsever çalışanlar 150 öğrenciyi giydirdi

Adıyaman'ın Kahta TPAO Atatürk ilkokulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 öğrenciye, hayırsever vatandaşların gönderdiği mont, bot, bere, atkı ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

TPAO Atatürk İlkokulu İngilizce Öğretmeni Hatice Küçükaycan'ın İstanbul'da bulunan 2 firmadan yardım talebinde bulundu. Yardım taleplerini geri çevirmeyen hayırsever firma yetkilileri ve firma çalışanları, kendi aralarında topladıkları nakit ile ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont, bot, bere, atkı ve kırtasiye malzemeleri satın aldı. Hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan yardım malzemeleri İngilizce Öğretmeni Hatice Küçükaycan ve okul yönetimi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir yardım talebinde bulunduklarını belirten İngilizce Öğretmeni Hatice Küçükaycan, “öğrencilerimizin, kış mevsiminde gerek okulda gerek ise okul saatleri dışında üşümemeleri için İstanbul'da bulunan iş adamlarından giyim ve kırtasiye yardımında bulunmalarını talep ettik. Yardım talebimizi geri çevirmeyerek sosyal sorumluluk projemize destek olan hayırsever iş adamları ve çalışanları, öğrencilerimiz için yaklaşık 150 giyim ve kırtasiye malzemesi hazırlayarak yolladı. Bugün hayırseverlerimizin yolladığı giyim ve kırtasiye malzemelerini öğrencilerimize dağıttık. Kış mevsiminde öğrencilerimizi unutmayarak yardım yardımda bulunan hayırseverlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Çocukların eğitim hayatını olumlu yönde etkileyecek olan yardımların yapılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, geleceğin teminatı olan çocukların en iyi koşullarda eğitim görebilmesi adına yapılan yardımların gönderilmesine vesile olan Hatice Küçükaycan ve hayırsever iş adamına teşekkür ettiğini belirtti.