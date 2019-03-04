Hayırsever İşadamı Ramazan Aksoy'dan Karadut Köyüne taziye evi

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Karadut köyünde Hayırsever İş Adamı Ramazan Aksoy tarafından yapılacak olan modern taziye evi protokolü Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve hayırsever işadamı arasında imzalandı.

İstanbul'da tekstil sektörüyle iştigal eden ve doğup büyüdüğü Karadut Köyüne ahde vefa örneği gösterip modern bir taziye evi yapma kararı alan Hayırsever İşadamı Ramazan Aksoy, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan taziye evi protokolünü imzaladı.

Erkek ve kadınlar bölümünden oluşturulacak taziye evi, iki katlı yapılacak olup kütüphane ve diğer sosyal faaliyetler içinde kullanılacak. Karadut Köyüne yapılacak olan taziye evi büyük bir ihtiyaca da cevap vermiş olacak.

Böylesine hayırlı bir işin yapılmasına vesile olan Hayırsever İşadamı Ramazan Aksoy'a teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, “Hayırsever işadamımız Ramazan Aksoy tarafından yapılarak, önemli toplumsal bir ihtiyaca cevap verecek olan taziye evinin açılışını da inşallah hep birlikte gerçekleştiririz” diye konuştu.