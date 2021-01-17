Hayırsever kardeşlerden akülü sandalye

Almanya'da esnaflık yapan Adıyamanlı Ferit ve Kamber Fener kardeşler, memleketlerinde maddi durumu olmayan engeliler için 5 adet akülü sandalye aldı. Hayırsever kardeşlerin göndermiş olduğu akülü sandalyeler Adıyaman merkezde ve bağlı köylerde yaşayan 5 engelliye dağıtıldı. Ağabeylerinin göndermiş olduğu akülü sandalyeleri dağıtmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Cansu Fener, “İlk önceliğimiz okul çağındaki çocuklardı. Okul çağındaki engelli kardeşlerimiz ile köyde yaşayan engelli bireylerimize bu sandalyeleri dağıttık. Engellilerimizi mutlu etmenin sevincini yaşıyoruz. Elimizden geldiğince yardımlarımız devam edecek ve bunun çabası içerisinde olacağız. Engellilerimizi sevindirmede başta ağabeylerim olan Ferit ve Kamber Fener ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akülü sandalyelerine kavuşan engeliler ise, yapılan yardımlar karşısında oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirerek Ferit, Kamber ve Cansu Fener kardeşlere teşekkür etti.