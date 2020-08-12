İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayırseverin bağışıyla okul tadilatı

Adıyaman’ın Kahta Mesleki Eğitim Merkezi hizmet binası hayırsever iş adamı tarafından onarıldı.

Adıyaman'ın Kahta Mesleki Eğitim Merkezi hizmet binası hayırsever iş adamı tarafından onarıldı.


Mevsim koşulları ile zamanla hasar gören hizmet binası hayırsever iş adamı Mahmut Dicle tarafından onarılarak hizmet vermeye başladı.


Hayırsever işadamı tarafından okulun iç ve dış cephesinde zarar gören alanlar onarıldı. Daha sonra onarılan alanların boyanmasıyla hizmet binası estetik bir yapıya ulaştı.


Okul Müdürü Selahattin Öztürk, "Eğitime verdiği destekleri ile tanınan iş adamı Mahmut Dicle, okulumuzun hizmet binasının yıkılan ve bozulan alanlarını onardı. Daha sonra yine kendi temin ettiği ustalar ile okulumuzun tadilat ve boya işlemlerini gerçekleştirdi. Okulumuza yapılan katkılardan ötürü iş adamı Mahmut Dicle'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.