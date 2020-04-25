İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayırseverler Ramazan ayının ilk gününde ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Adıyaman’da bir işletme sahibinin öncülüğünde toplanan paralar ile alınan 500 paket gıda, 100 paket ise temizlik malzemesi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Adıyaman'da bir işletme sahibinin öncülüğünde toplanan paralar ile alınan 500 paket gıda, 100 paket ise temizlik malzemesi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.


Adıyaman Kalesi işletmecisi hayırsever Abdullah Kadir Öztürk öncülüğünde hayırseverler kişiler tarafından yapılan para yardımları ile hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Ramazan'ın ilk gününde hazırlanan 500 adet gıda, 100 adet temizlik malzemelerinden oluşan paket ailelere ulaştırılıyor.


Abdullah Öztürk, hayırseverler insanların katkılarıyla gerçekleştirilen yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, “Hayırsever insanlarımızın katkısı ile yaklaşık toplam değeri 25 bin TL olan yardım paketlerimizi gönüllülerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırmaya başladık. Hayırseverlerin yardımları ile bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. ‘Yaptığımız ve yapacağımız yardımlar garibanların onurundan, şerefinden üstün değildir' sloganıyla hayırseverlere yardım çağrısı yardımında bulunuyorum. Mübarek Ramazan ayında her ailenin sofrasında sıcak bir çorba olsun, insanlar aç kalmasın. Devletimiz büyük bir devlet ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor ancak bizler her şeyi devletten beklemeden birbirimize yardım etmeliyiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.