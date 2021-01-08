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Hayırseverlerden aldığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Adıyaman Yenimahalle Eski Muhtarı Barış Büyükşahin, hayırseverlerden aldığı yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Barış Büyükşahin, son 1 yılda ihtiyaç sahibi yaklaşık 180 aileye gıda paketi, 10'un üzerinde aileye odun kömür, kira yardımı gibi yardımları ulaştırdı. Sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahipleri için duyuru yapan Barış Büyükşahin, hayır severlerin yaptıkları yardımları bu kişilere ulaştırıyor.


Büyükşahin, ihtiyaç sahipleri için seferber olan hayırseverlere teşekkür ederek, “Bu yardımları hayırseverlerin sayesinde yapıyorum. Bana güvenip maddi olsun, odun kömür olsun, yiyecek içecek olsun ne varsa teslim ederler, bende götürür hak sahibine teslim ederim” dedi.

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