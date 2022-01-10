İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 160 küçükbaş hayvanı çalmaya çalışan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 160 küçükbaş hayvanı çalmaya çalışan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı İzolu Köyünde ikamet eden V.E., isimli kişiden 160 adet küçükbaş hayvan alan H.N., ile T.E., isimli şahıs, aldıkları hayvanların parasını Besni merkeze gittiklerinde vereceklerini belirtti. Şahıslarla beraber Besni ilçe merkezine giden V.E., burada araçtan indiği esnada şahıslar, hayvanların içerisinde olduğu araçla kaçmaya başladı. V.E., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri, şahısları Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesine gittiğini tespit etti. Şahıslar jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şahısların parasını ödemeden alıp kaçırdığı 160 küçükbaş hayvan sahibine yeniden teslim edilirken H.N., ile T.E., isimli şahıslar ise gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.