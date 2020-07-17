İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvanlar güneşten tente ile korunuyor

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman’da satışa çıkarılan kurbanlıklar güneşli havadan tentelerle korunmaya çalışılıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adıyaman'da satışa çıkarılan kurbanlıklar güneşli havadan tentelerle korunmaya çalışılıyor.


Adıyaman'da, kent merkezinde alıcılarını bekleyen kurbanlıkların Adıyaman'ın hava sıcaklıklarına ve güneş ışınlarına maruz kalmamaları için tente ile korunmaya çalışılıyor. Hayvan satıcıları havaların bu yaz sıcak olduğunu ve kurbanlıklarında güneşten etkilenmemeleri için tente ile gölgelik yaparak hayvanları serin tutmaya çalıştıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.