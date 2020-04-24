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Hayvanlar köye yalnız dönünce acı olay ortaya çıktı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir kişinin ölümü, otlattığı hayvanların yalnız başına köye dönmesiyle ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir kişinin ölümü, otlattığı hayvanların yalnız başına köye dönmesiyle ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı Aksu köyünde ikamet eden Mehmet Güneş (35), hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarındaki Gevrik mevkiine götürdü. Akşam saatlerinde Güneş'in otlattığı büyük baş hayvanlar köye döndü. Güneş köye dönmeyince ailesi durumdan şüphelenerek şahsı aramaya başladı. Köy korucuları ve köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında Mehmet Güneş'in cansız bedeni bir dere yatağı kenarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güneş'in öldüğünü belirlerken jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak çalışmalarda bulundu. Kayalıklardan yuvarlanarak dere yatağı kenarına düşüp öldüğü tahmin edilen Mehmet Güneş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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