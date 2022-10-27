HDP Çelikhan İlçe Başkanı tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, adli makamlar tarafından tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uzun, Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme heyeti Cumhuriyet Savcısının tutuklanma talebini haklı bularak, HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un tutuklanmasına karar verdi. Şahıs jandarma tarafından cezaevine sevk edildi.
Hüseyin Uzun'un 2019 yıllında Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Belde Belediye Başkanlığına da aday olduğu öğrenildi.