HDP'li eski milletvekilinin kullandığı araç kaza yaptı: 7 yaralı

HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım'ın kullandığı otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım idaresindeki 06 KYR 97 plakalı Volkswagen marka otomobil ile K.Ş. idaresindeki 02 HV 888 plakalı Renault marka otomobil, Adıyaman-Çelikhan karayolu Ormaniçi köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda bulunan HDP Adıyaman İl Eş Başkanı Zeliha Karınca, Elif Göven, Fahriye Akbaba, Gülseren Şimşek, Elçin Şimşek (5), Ecrin Şimşek (4) ve Uras Şimşek (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım'ın kullanmış olduğu otomobilde bulunan HDP Adıyaman İl Eş Başkanı Zeliha Karınca, Elif Göven ve Fahriye Akbaba'nın bir taziyeden dolayı Adıyaman'dan Çelikhan istikametine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.