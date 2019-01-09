Heyelandan kapanan yolun açma çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik-Yarpuzlu karayolunda yol temizleme çalışmalar sürüyor

Sincik ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik- Yarpuzlu karayolu il özel idaresine bağlı ekipler tarafından açılıyor. İlçeye bağlı Yarpuzlu, Eskiköy, Hüseyinli, Uğurlu, Karaköse ve Şahinbeyler köyleri ile Zeynel Aslan mahallesini merkeze bağlayan yolda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından yürütülen yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.