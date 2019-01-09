İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Heyelandan kapanan yolun açma çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik-Yarpuzlu karayolunda yol temizleme çalışmalar sürüyorSincik ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik- Yarpuzlu karayolu il özel idaresine bağlı ekipler tarafından açılıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve yağmur yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik-Yarpuzlu karayolunda yol temizleme çalışmalar sürüyor


Sincik ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Sincik- Yarpuzlu karayolu il özel idaresine bağlı ekipler tarafından açılıyor. İlçeye bağlı Yarpuzlu, Eskiköy, Hüseyinli, Uğurlu, Karaköse ve Şahinbeyler köyleri ile Zeynel Aslan mahallesini merkeze bağlayan yolda ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel idaresine bağlı ekipler tarafından yürütülen yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.