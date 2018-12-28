Hırsızlar, girdikleri iş yerinde demir malzemeleri çaldı

Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından kapısı kırılan iş yerinde bulunan demir malzemeler çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Birikeçtiler Sitesinde bulunan bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar iş yeri kapısını kırarak içeriye girdi. İçeriye giren şahıs ya da şahıslar burada bulunan iş aletlerini ve demir malzemeler çaldılar. Çaldıkları malzemelerle kayıplara karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.