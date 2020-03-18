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Hırsızlar jandarma ekiplerinden kaçamadı

Adıyaman’da, 3 farklı bölgede hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da, 3 farklı bölgede hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Güneykaş Köyünde meydana gelen 3 farklı hırsızlık olaylarında 1 adet balyoz, 380 kilogram inşaat demiri, 1 adet manivela çalan şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Besni ilçe merkezinde ikamet eden S.A., ve H.B., isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarında çalınan 80 kilogram inşaat demiri, balyoz ve manivela ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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