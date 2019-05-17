Hırsızları yakalayıp polise teslim ettiler

Adıyaman'da, bir iş yerine girerek hırsızlık yapmaya çalışan yaşı küçük 2 çocuk, iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde bulunan bir iş yerinden daha önceden demir borular çalan ve 10 yaşında olan 2 Suriyeli çocuk bu defa gündüz saatlerinde yine iş yerine girerek malzeme çalmaya kalktı. İş yeri çalışanları tarafından olayın fark edilmesi ile her iki çocuk yakalandı. Yakalanan çocuklar, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Yaşı küçük çocuklar polis merkezine götürülürken çocukların aynı iş yerinden daha önceden bir çok kez malzeme çaldıkları da söylendi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.