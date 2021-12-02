İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık için girdiği ikamette yakalandı

Adıyaman’da bir şahıs, hırsızlık için girdiği ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir şahıs, hırsızlık için girdiği ikamette yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Y.D., isimli bir şahıs, Yunus Emre Mahallesinde bulunan 9 katlı bir binanın 2.katına hırsızlık amaçlı girdi. Mehmet S'ye ait ikamete giren Y.D'yi fark eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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