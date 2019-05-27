Hırsızlık ihbarı polisi harekete geçirdi

Adıyaman'da, bir ikamet içerisinde hırsız olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında bulunan bir binanın 5.katında ikamet eden Remziye O'ya ait ev içerisinde hırsız olduğu düşüncesi ile polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ellerinde silahlarla ikametin kapısını açıp içeri girdi. Oda oda her yeri inceleyen polis ekipleri ev içerisinde kimse ile karşılaşmadı. Konunun yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince hem ev sahipleri rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrılarak normale döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.