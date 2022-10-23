İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hırsızlıktan aranan şahıs polisin kovalamacası ile yakalandı

Adıyaman’da, hırsızlık suçundan aranması olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Adıyaman'da, hırsızlık suçundan aranması olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri Ç.Y'yi durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayan şahıs yaya vaziyette kaçarak ara sokaklara girdi. Şahsın peşine düşen polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Adıyaman Defterdarlığı yakınlarında yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis merkezine götürülen şahsın, hırsızlık suçundan arandığı belirtildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.