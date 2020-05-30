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Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, TCDD Genel Müdür Yardımcılığına atanan Metin Akbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projesinde gelinen son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, TCDD Genel Müdür Yardımcılığına atanan Metin Akbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projesinde gelinen son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Gölbaşı ilçesinde yapılacak demiryolu alt geçidinin hızlandırılması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını vurgulayan Milletvekili Ahmet Aydın, etüt-proje yapım işi devam eden Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren hattının konvansiyonel bir şekilde hem yolcu hem de yük taşıma kapasitesine sahip olacağını ifade etti.


Milletvekili Aydın, “TCDD Genel Müdür Yardımcılığına atanan hemşehrimiz Metin Akbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Gölbaşı ilçesinde yapılacak demiryolu alt geçidinin hızlandırılması için gerekli tüm çalışmalar yapıldı. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projesinde gelinen son durum ile ilgili bazı değerlendirmeler yaptık. Etüt-proje yapım işi devam eden Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren hattı 100 km uzunluğunda olup, konvansiyonel bir şekilde hem yolcu hem de yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Böylesi büyük ve tarihi yatırımı şehrimize kazandırmak için devam eden bütün süreçleri yakından takip ediyoruz. Gölbaşı ilçemizden Kahta ilçemize kadar gidecek olan hızlı tren ile Adıyaman'ımız ulaşım alanında büyük bir hizmete kavuşmuş olacak” diye konuştu.

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