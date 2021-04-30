Hizmet-İş Sendikasından 1 Mayıs açıklaması

Hak-İş'e bağlı sendikalar tarafından Adıyaman'da 1 mayıs İşçi Bayramı ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Adıyaman Demokrasi Parkı'nda Hak-İş'e bağlı sendika başkanlarının katıldığı basın açıklamasını Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç okudu.

Başkan Hasan Kılınç açıklamasında 1 Mayıs Emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutlayarak, “ Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Hak-İş olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz.

Hak-İş olarak, ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor, Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz.

Başta KİT'ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan kamu TİS istiyoruz. Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20'de sabitlenmesini istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz. Covıd-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz” dedi.