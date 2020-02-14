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Horoz dövüştüren şahıslara ceza

Adıyaman’da polis ekipleri horoz dövüştüren şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiye cezai işlem uyguladı.

Adıyaman'da polis ekipleri horoz dövüştüren şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiye cezai işlem uyguladı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri horoz dövüştürüp kumar oynayan şahıslara operasyon düzenlendi.


Kumar oynanması için yer temin eden M.G isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynayan 8 şahsa idari para cezası uygulandı.


Operasyonda 3 adet horoz muhafaza altına alınarak, Tarım ve Orman Müdürlüğü teslim edildi.

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