Hukukçular Derneği, Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı

İnsan ve insan onuruna saygının egemen olduğu bir dünya dileğiyle tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladığını söyleyen Işık, “Bölgemizde Suriye iç savaşı ile binlerce aile, insan, çocuk mağdur edildi. Ülkesinden göç etmek zorunda kalan bu insanlar yurtlarından, mallarından, ailelerinden, anne babalarından kardeşlerinden oldular. Çocuklar annesiz ve babasız bırakıldı. Ülkemizin ve toplumumuzun ensar muhacir kardeşliği inancı ile bu insanlara kucak açması neticesinde acıları bir nebze de olsa son buldu. Birçok kıyılara vuran çocuk cesetlerine rastlanılmıştır. Birçok dünya ülkesi buna seyirci kalmıştır. Halen Mısırda hapishanelerde bilim adamı, öğrenci, avukat, doktor, siyasetçi, müzisyen, mühendis ve binlerce kişi işkence ve ağır koşullar altında tutulmaktadır. Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde Müslümanlara genç çocuk yaşlı kadın erkek demeden insanlık dışı işkenceler yapılmaktadır. Ülkemiz de çeşitli terör örgütleri farklıca isimler altında birçok insanı hedef alarak ve gerekse de toplu katliamlar ile insanları katletmişlerdir. Meslektaşımız Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi de, bu tarihi mirasın ve kültürel değerlerin korunması konusundaki hassasiyetini dile getirdiği bir günde maalesef katledilmiştir. Aynı zamanda bir yaşam hakkı ihlalinin kurbanı olan meslektaşımız Tahir Elçi'yi de bu vesile ile bir kez daha saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde bir grup terör örgütleri mensuplarınca yine insanların üzerine silahlar ile ateş açılmış insanların hayat hakkına kast edilmiştir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle öncelikle Yaşam haklarının ihlal edilmediği, temel hak ve özgürlüklerin daha fazlasıyla güvence altına alındığı, insan ve insan onuruna saygının egemen olduğu bir dünya dileğiyle tüm insanların 10 Aralık dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum” diye konuştu.