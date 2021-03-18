Hukukçulardan Avukat Ersin Arslan'ın vurulmasıyla ilgili açıklama

Ahmet Işık, Avukat Ersin Arslan'ın kamu görevi sırasında öldürülmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Av. Ersin Arslan'ın Kocaeli'nin Gebze Adliyesi sınırlarında kamu görevini ifa etmekte iken uğramış olduğu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık, İl Teşkilat Başkanı Av. Hatice Gündoğdu ve İl Gençlik Komisyon Başkanı Av. Oğuzhan Kılınç basına açıklaması yaptı.

Temsilci Ahmet Işık, “Unutulmamalıdır ki, burada saldırıya uğrayan sadece Ersin Arslan değil aynı zamanda avukatlık mesleğidir. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukatın ifa ettiği kamu görevi, vatandaşın hak ve hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Söz konusu saldırı, müvekkilini temsil ettiği için hak arama özgürlüğüne ve kamu görevini ifa eden bir mesleğe yöneldiği için de kamu güvenliğine yöneliktir. Bilinmesi gerekir ki; herkesin savunma hakkı vardır ve kutsaldır. Bu hak yasalara uyarak gerçekleştirilmelidir. İhkak-ı hak kabul edilemediği gibi Hak arama yollarının güç kullanarak engellenmesi de kabul edilemez. Son bir yıl içinde sadece kamu görevini ifa ettiği için, görev esnasında, yüzlerce meslektaşımız saldırı sonucu yaralanmış veya katledilmiştir. Söz konusu şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için çalışmalar yapılması elzemdir” dedi.

Işık, ayrıca avukatlık ile ilgili bazı hususları maddeleriyle açıklayarak, yetkililerin harekete geçmesini istedi.