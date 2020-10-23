İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hükumet konağı inşaatında toprak kaydı: 1 yaralı

Yapımı devam eden Adıyaman’ın Samsat ilçe hükumet konağı inşaat temelinde toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

Yapımı devam eden Adıyaman'ın Samsat ilçe hükumet konağı inşaat temelinde toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesi Kale Mahallesinde yapımı devam eden hükumet konağı inşaat temelinde çalışan İlhan Can'ın (39) üzerine toprak kütlesi düştü. Toprak altında kalan ve yaralanan işçinin yardımına arkadaşları koştu. Toprak altından çıkarılan İlhan Can, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.