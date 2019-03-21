Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu!



21-28 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 21 Mart Nevruz Bayramında hükümlüler fidan dikti. Adıyaman'ın Kuzey kısmında bulunan Türmüz Bölgesinde ‘Adalet Ormanı' oluşturuldu. Mahkumlar diktikleri fidanları bağladıkları çubuklara kimisi ismini, kimisi ise düşüncelerini yazdı.

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Bilmez ve personel 90 dönümlük alana 57 hükümlü ile birlikte ilk etapta 500 fidan dikti.

Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak ile 50 hükümlü 77 dönümlük alana 500 fidan dikti.

Etkinlikte Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferdi Tatlı ve Cumhuriyet Savcısı Murat Alkan'da fidan dikimine katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen fidan dikme etkinliğinde fıstık çamı ve mavi selvi fidanları toprakla buluşturuldu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferdi Tatlı ise konuşmasında, “Açık Ceza İnfaz Kurumumuz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz Orman Haftası nedeniyle bu etkinliği düzenledi. Bu etkinliğinin 21 Mart Nevruz Bayramına denk gelmesi ayrıca anlamlıdır. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Bilmez fidan dikiminde yaptığı açıklamada, “21 Mart Nevruz Bayramı'nın bu özel gününde Adıyaman'da ağaçlandırma çalışması başlattık. Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak oluşturduğumuz ‘Adalet Ormanı'na bugün ilk fidanımızı diktik. 90 Dönümlük bir ağaçlandırma alanımız var. İlk etapta 500 fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıllarda da 90dönümlük alanın tamamını ağaçlandıracağız. Burada ki amacımız hükümlülerimize ağaç sevgisi kazandırmak, onlara çevre bilinci kazandırmak ve ülkemizde orman alanlarının arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Diktiğimiz fidanlarımızın bakımlarını da yine hükümlülerimiz yapacak. Bu ağaçlar büyüyüp orman oluşturulduğunda hükümlü kardeşlerimizde burada kendilerinin bir eseri olduğu için gurur duyacaklar” dedi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak'da konuşmasında, “Adalet Bakanlığımızın ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın birlikte yapmış olduğu protokol gereği 21-28 Mart Orman Haftası'nda müdürlük olarak tahsis edilen arazide fidan dikiyoruz. Yaklaşık 450 hükümlümüzün 50'si şuan burada fidan dikiyor. Bugün 500 adet fidan dikeceğiz” ifadelerine yer verdi.