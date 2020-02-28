Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu

Adıyaman'da hükümlüler meyve ve çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol Adıyaman'da fidan dikildi. Adıyaman merkez Türmüz Bölgesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde 55 hükümlü tarafından 600 adet fidan dikti.

Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, cezaevi ve infazdan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Murat Alkan, Denetimli Serbestlik personeli, Orman İşletme personelinin da katıldığı etkinlikte 75 zeytin, 75 badem ve 450 adet selvi çam fidanı dikildi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceklerini ifade ederek, doğayı korumak ve yeşillendirmek için üzerlerine düşeni yapacaklarını aktardı.