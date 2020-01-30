Hükümlüler okulu baştan aşağı temizledi

Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırılan 13'e yakın hükümlü, Adıyaman Lisesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerince Adıyaman Lisesine getirilen hükümlüler, burada okulun, sınıflarını, koridorlarını, camlarını, lavabolarını, kapılarını, sıraları, masaları, yıkayıp sildiler. Hükümlüler yaptıkları çalışmalarla okulu pırıl pırıl bir hale getirdi. Bu tür çalışmalar yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını belirten hükümlüler, Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini söyledi.