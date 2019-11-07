Hükümlülerin el emeği göz nuru eserler sergilendi

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ki hükümlülerin el emeği göz nuru eserler açılan sergi ile beğeniye sunuldu.

Keleş Konağında ki sergide 19 yağlı boya tablosunun yanında gemi maketi, boncuk işleri, kilim, çanta, nevresim takımı, şal, hediyelik eşya olmak üzere 100'ün üzerinde eser sergilendi.

Serginin açılışına Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, ESOB Başkanı Ziya Duranay, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Turan ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen ürünler davetliler tarafından sergilendi. Sergilenen ürünlerin satışa çıkarıldığı ve 4 gün boyunca açık olacağı öğrenildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik gazetecilere yaptığı açıklamada, “Açık Ceza İnfaz Kurumunda ki hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla çeşitli eğitimler ve kurslar düzenlenmektedir. Suç işleyen bu insanların topluma uyumlu hale getirmek için yürüttüğümüz eğitim ve iyileştirme faaliyetlerimiz var. Hükümlülerimize ileride de kazanç elde edebileceği eğitim vermektir. Hükümlülerimizin ortaya çıkardığı eserleri görüyorsunuz. Toplumdaki hükümlü algısını kırmak istiyoruz. Hükümlü olduktan sonra suçlu kişilik algısını kırmak istiyoruz. Onlara gerekli eğitim ve donanımı verdikten sonra neler yapabileceklerini görüyoruz. Cezaevleri 10 yıl öncesi kadar suç öğrenme yerleri olarak bilinirdi ama yürüttüğümüz bu eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle hükümlülerimiz cezaevlerinde iş öğretiyoruz” dedi.

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Naci Turan, hükümlülerin el emeği göz nuru eserleri beğeniye sunulduğunu dile getirerek, “19 eser yağlı boya tablolar, bu hükümlüler ellerine kalem ve fırça almamış hükümlülerin yaptığı eserlerdir. 100'ün üzerinde eser sergilendi. Burada yapılan eserler satışa çıkartılacak ve bu gelirleri hükümlülere vereceğiz” diye konuştu.