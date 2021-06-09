Hurda toplayıcıları birbirine saldırdı: 3 yaralı

Adıyaman'da hurda toplayan yabancı uyruklu iki grubun birbirine saldırması sonucu 3 kişi sopa darbeleriyle yaralandı. Şahıslar hurda toplama araçlarını ise karayolunun ortasına devirip kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda hurda toplayan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Zülfikar Sofiali, Mustafa Sofiali ve Muhammed Sofiali yaralandı. Kavgada 3 kişiyi yaralayan ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar daha sonra dövdükleri kişilerin hurda toplama araçlarının lastiklerini kesti. Şahıslar olay yerinden kaçtıkları esnada hurda toplama araçlarını da yolun ortasına devirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 kişii Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen hurda toplama araçları ise polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekiciyle yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kavgaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.