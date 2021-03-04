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Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktı

Adıyaman’da, taklalar atarak hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

Adıyaman'da, taklalar atarak hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü kazadan burnu kanamadan kurtuldu.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu 10. Kilometrede Ramazan Ç., idaresindeki 01 ND 097 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak ekili araziye yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil adeta hurda yığınına döndü. Sürücünün yara almadan kurtulduğu otomobil yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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