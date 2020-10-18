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Hüseyin Özgün yeniden MHP İl Başkanlığına seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığına mevcut Başkan Hüseyin Özgün yeniden seçildi.


MHP 13. Olağan Genel Kurul Adıyaman Belediye Konferans salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya divan başkanlığına, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MYK üyeleri Adem Yurdagül, Sedat Yaşar, MDK üyesi Selim Çakır ve İbrahim Biricik divan üyeliğini seçildi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak oylamaya sunuldu.


Mevcut Başkan Hüseyin Özgün'ün tek liste halinde girdiği genel kurulda, Hüseyin Özgün tekrar başkanlığa seçildi.


Genel kurulda konuşan MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, “İlçe kongrelerinin ardından il kongremizi yapıyoruz. MHP olarak birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz. 24 Haziran seçimlerinde büyük özveriyle çalışmalarına başladık, 2015 yılında aldığımız 10 bin oyu 31 bine çıkartarak büyük bir ivme kazandık. Çok az bir oyla milletvekili çıkartamadık. Oyumuzun artmasında başta Selim Çakır olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde inşallah meclise milletvekili göndereceğiz.


MHP olarak çalışmalarımıza ilk önce evimizden başlayacağız. Önce evimizdeki eşimizi, oğlumuzu, kızımızı MHP'li yapacağız. İktidardaki partilere bakarsanız kadın seçmenlere büyük önem veriyorlar. Bizde en az onlar kadar kadın seçmenlere önem vereceğiz. Genel Başkanım Devlet Bahçeli'nin belirtiği gibi, Cumhur ittifakına samimi olarak sarılacağız. Bütün teşkilatlarımız, genel merkezimize bağlı olacağız. Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir. Bu dönemde kongrelerimizi tek aday ile yapıyoruz. İl kongremizi de tek adayla yapıyoruz. Adaylığı düşünen Sadık Tekeş, genel merkezimizin görüşleriyle adaylıktan çekilmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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