Husumetli ailelerin evlerine özel harekat destekli operasyon

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman Adliyesi önünde karşılaşan iki husumetli aile arasında silah, balta ve bıçaklı kavga yaşanmış olayda ise 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kavgaların hemen ardından husumetli iki aile ve yakınları silahla birbirinin evlerine silahla ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Olayların önüne geçmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince harekete geçildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince husumetli ailelerin 7 farklı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda şahısların evleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda 2 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.