Husumetli iki aile barıştırıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Uzuntepe köyünde kavgalı olan iki aile barıştırıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünün camisinde yatsı namazı sonrası Keskin ve Deniz aileleri arasında çıkan tartışma sonrasında meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı.

Yaşanılan olaylar sonrasında her iki ailenin barıştırılması amacıyla alınan karar ile barış yemeği programı düzenlendi.

Programa, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kerim Yapılı, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, ilçenin kanaat önderleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyası parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış yemeğinde konuşan Samsat İlçe Müftüsü Metin Kara ayet ve hadislerle Müslümanların kardeş olduğuna vurgu yaparak, küslük ve kırgınlıkların olmaması gerektiğini söyledi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise yaptığı konuşmasında, insanoğlunun hata yapabileceğini ama önemli olan bu hatadan çabuk ders alarak, hatanın telafisi yönünde mücadele verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam Yıldız, "İnsanoğlunun fıtratında hata yapmak vardır. Ama hata yaparken bundan ders çıkarmalı ve bir daha bu hatayı yapmamaya gayret göstermeliyiz. İki aile arasında meydana gelen tatsız olayın barış ile sonuçlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İki aile bireyleri barışırken bizler de buna şahitlik etmek için buradayız. İnşallah bir daha böyle tatsız olaylar meydana gelmez. Barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Emekli İmam Hatip Mahmut Dağhan'ın yaptığı dua sonrasında katılımcılara barış yemeği ikram edildi.